लाउडस्पीकर पर बोले शिवपाल यादव, ईश्वर ना तब बहरा था और ना अब

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि वर्षों से देश में अजान, भजन और गुुरुवाणी एक साथ होते आ रहे हैं।

