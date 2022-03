प्रसपा का क्या होगा? BJP में जाने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने पार्टी नेताओं का मन टटोला

शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द वह अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। इस बीच उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sudhir Jha Thu, 31 Mar 2022 02:23 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.