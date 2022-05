शिवपाल यादव का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा- जिसे चलना सिखाया वह हमें रौंदता चला गया

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने सपा अध्यक्ष और भतीजे अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया।

इस खबर को सुनें