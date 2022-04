अचानक शुरू हुए लाउडस्‍पीकर विवाद पर शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाया है। शिवपाल ने कहा क‍ि ईश्‍वर न पहले बहरा था न अब है। सबको यह देखना चाहिए कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ कौन है।

