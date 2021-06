दुनियाभर में मशहूर काशी के शिवानंद बाबा ने बुधवार को कोरोना की वैक्सीन लगवाई। शिवानंद बाबा ने दुर्गाकुंड स्थित यूपीएचसी पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। शिवानंद बाबा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते हैं। बाबा के आधार कार्ड और पासपोर्ट के मुताबिक उनकी उम्र 125 साल है।

भेलूपुर क्षेत्र के कबीर नगर कालोनी में स्वामी शिवानंद आश्रम में रहने वाले बाबा शिवानंद इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं कि हर रोज सुबह तीन बजे उठने के बाद घंटों योग करते हैं। इसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। बाबा हमेशा सादा भोजन ही करते हैं, कभी भी तेल-मसाले वाला आहार नहीं लिया। बाबा ने विवाह नहीं किया। इतनी उम्र में भी उन्‍हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की प्रेरणा भी हैं बाबा

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने फिगर, सेहत और योगा के लिए भी दुनियाभर में अलग पहचान रखती हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपनी सेहत, जीवन शैली, सकारात्मक जीवन के लिए शिवानंद बाबा को ही प्रेरणा मानती हैं। शिल्पा ने यह बातें खुद ट्वीटर पर बाबा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था।

Had to post this... Such a happy and positive soul Sivanand Baba is, he’s 123 years old. The idol we all need in our lives for wellness, sharing the best mantra for a happy life so beautifully...#ShilpaKaMantra #SwasthRahoMastRaho #yogi #oldestmanalive pic.twitter.com/v2EcFdDL8R