'हम यहां राजनीति करने नहीं आए, मंदिर बनाने की तारीख चाहिए', पढ़ें उद्धव ठाकरे के भाषण की 10 बड़ी बातें

राम मंदिर बनाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अयोध्या पहुंचे। उद्धव अपनी पत्नी रश्मी और बेटे के साथ आशीर्वाद और सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। इस दौरान ठाकरे ने मोदी सरकार पर हमला बोल। ठाकरे ने कहा, हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, हमें राम मंदिर बनाने की तारीख चाहिए।

पढ़ें, उद्धव ठाकरे के भाषण की 10 बड़ी बातें :

-मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, हमें मंदिर बनाने की तारीख चाहिए: उद्धव ठाकरे

-मैं यहां सोएं हुए कुंभकर्ण को जगाने आया हूं: उद्धव ठाकरे

-उद्धव ने कहा, राम मंदिर के लिए और कितने साल इंतजार करना होगा

-सुनते आ रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे: उद्धव ठाकरे

-हर हिंदू चाहते है मंदिर बने, सब मिलकर राममंदिर बनाएं: उद्धव ठाकरे

-जब बहुमत की सरकार है तो देर किस बात की हो रही है: उद्धव ठाकरे

-केंद्र की मजबूत सरकार मंदिर पर कानून बनाए, वादे को निभाना ही हिंदुत्व है: उद्धव ठाकरे

-मंदिर निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे: उद्धव ठाकरे

-नोटबन्दी में इंतज़ार नहीं किया तो राम मंदिर के लिए इंतज़ार क्यों: उद्धव ठाकरे

बिना पहचान पत्र आज और कल अयोध्या में नहीं कर पाएंगे प्रवेश

अयोध्या LIVE UPDATE: शिवसेना का अचानक बदला कार्यक्रम, आज रात ही वापस लौटेंगे शिवसैनिक

Humein aaj mandir banne ki tareekh chahiye. Pehle mandir kab banaoge wo batao, baaki baatein to baad me hoti rahengi. Aaj mujhe tareekh chahiye: Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray in Ayodhya pic.twitter.com/U68rsl5y4Y