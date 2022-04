शर्मनाक करतूत: बहला-फुसला के ले गया जंगल, किया अप्राकृतिक दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक युवक ने शर्मनाक करतूत की। युवक बहला-फुसला लड़के को जंगल ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस से लिखित तहरीर देकर शिकायत की गई।

हिन्दुस्तान,अयोध्या Deep Pandey Sat, 09 Apr 2022 01:13 PM

