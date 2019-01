ISIS मॉड्यूल : पश्चिमी यूपी और पंजाब समेत सात जगहों पर NIA के छापे

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज (गुरूवार) सुबह अमरोहा के बांसखेड़ी गांव में छापा मारा। एनआईए ने यहां गुफरान पुत्र जुबेर के घर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की छापामारी की कार्रवाई अभी जारी है। गुफरान का नम्बर अमरोहा मॉड्यूल के सरगना सुहैल के मोबाइल में मिला था इसी को एनआईए की इस कार्रवाई का कारण माना जा रहा है। एनआईए की टीम अभी पूछताछ कर ही है। हालांकि अभी किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।एनआईए की टीम एक बार फिर हापुड़ पहुंची। टीम ने यहां गढ़मुक्तेश्वर के गांव बदरखा और अठसेनी में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यहां बदरखा में नाज़िम और अठसेनी में अफसार नाम के युवक की तलाश में छापेमारी की गई। हालांकि मोके पर कोई नहीं मिला। टीम ने मोबाइल फोन और नाजिम के परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। नाजिम देवबंद मदरसे में पढ़ता है जबकि अफसार सऊदी में रहता है। एनआईए ने अमरोहा और हापुड़ के अलावा बुलंदशहर में भी छापा मारा। यहां कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कलौली में बुधवार देर रात एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की। एनआईए टीम नासिर नाम के व्यक्ति को अपने साथ ले गई। वहीं एनआईए के आईजी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को को बताया कि पश्चिमी यूपी और पंजाब में सात जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है।

NIA IG to ANI: Searches underway at 7 places in western UP and Punjab in connection with the investigation of the recently registered case of ISIS inspired module.