महिला से गैंगरेप करने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने पांच लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

शाहजहांपुर में पुलिस ने पांच लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला ने बताया कि जब वह घर जा रही थी तो पांच पांच लोगों ने उससे गैंगरेप किया।

इस खबर को सुनें