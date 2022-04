उत्‍तर प्रदेश के मथुरा में एक स्‍कूल वैन का रेडिएटर अचानक फट गया। इससे 2 बच्‍चे घायल हो गए हैं। उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। बच्‍चे रेडिएटर से निकले गर्म पानी की चपेट में झुलस गए।

