अखिलेश कैंप में कितने बागी? अब सांसद सुखराम यादव दे रहे दुख, मोदी-योगी की तारीफ; SP में बड़ी टूट का इशारा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करके अखिलेश पर निशाना साधा।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sudhir Jha Fri, 15 Apr 2022 02:04 PM

