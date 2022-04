सीएम योगी को गोलियों की धमकी देने वाले सपा विधाायक शहजिल इस्लाम पर और कसा शिकंजा, अब ईंट-भट्ठे पर चलेगा बुलडोजर

सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने CM योगी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। एक हफ्ते पहले BDA ने अवैध ढंग से बने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था। अब उनके ईंट-भट्ठे के ध्‍वस्‍तीकरण आदेश को लागू करने की तैयारी है।

हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Ajay Singh Wed, 13 Apr 2022 09:48 AM

