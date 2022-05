अब जली दिमाग की बत्ती, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बिजली को लेकर तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली विभाग में सुधार को लेकर सीएम योगी के आदेश पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल सरकार चलाने के बाद सरकार के दिमाग की बत्ती जली है।

Wed, 04 May 2022 09:44 AM

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Wed, 04 May 2022 09:44 AM

