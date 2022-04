टीपू को अब तक टीस, जानें बीजेपी की नई टोपी पर अखिलेश यादव ने कैसे कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई केसरिया टोपी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी पर टिप्पणी करने वालों ने खुद टोपी पहन ली है। खुसी है कि यह लाल नहीं है।

लाइव हिन्दुस्तान,कन्नौज Sudhir Jha Wed, 06 Apr 2022 04:31 PM

