यूपी के इन राज्यकर्मियों के लिए गुड न्यूज, वेतन और पेंशन को लेकर जारी हुआ ये निर्देश

राज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें वेतन विसंगतियां दूर कराने के लिए सालों-साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही पेंशन प्रक्रिया भी रिटायमेंट से पहले पूरी होगी।

Deep Pandey Sun, 14 Jul 2024 05:49 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ