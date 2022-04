साहब! एक साल से देह व्यापार करवा रही है सौतेली मां, 16 साल की लड़की ने पुलिस को सुनाई जुल्म की दास्तां, तीन गिरफ्तार

यूपी के शाहजहांपुर में एक ऐसा मामला सामने है जिसने मानवता ही नहीं ममता को भी शर्मसार कर दिया है। एक सौतेली मां ने अपनी 16 साल की बेटी को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया।

