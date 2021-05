सागर राना मर्डर केस : CCTV फुटेज सामने आई, तो क्या हरिद्वार के आश्रम में छिपा हुआ है सुशील पहलवान?

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या में फरार एक लाख के इनामी सुशील पहलवान की पहली तस्वीर सामने आई है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वह मेरठ से होकर भागा है और हरिद्वार के आश्रम में छिपा हुआ है। मेरठ एसटीएफ भी उसकी तलाश में जुट गई है।

दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर छह मई की रात करीब एक बजे वह कार में हरिद्वार की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। बाकायदा इसमें कार का नंबर आ गया है। कार को एक अन्य व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, जबकि सुशील आगे वाली सीट पर बैठा नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने ही सुशील को छिपाने में मदद की है।

दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह कार मेरठ से हरिद्वार तक ट्रेस की गई है। रुड़की से आगे पतंजलि पीठ के आसपास तक कार सीसी कैमरे में देखी गई है। पुलिस को शक है कि सुशील पहलवान हरिद्वार के किसी आश्रम में छिपा बैठा है। हालांकि छह मई की यह तस्वीरें 20 मई को सामने आई हैं, इसलिए पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सुशील की ताजा लोकेशन कहां हो सकती है।

