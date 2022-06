PM मोदी के दौरे के बीच जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जमकर बवाल, पत्थरबाजी और बमबाजी के बाद पुलिस का लाठीचार्ज, 15 उपद्रवी हिरासत में

1/ 2 #kanpurviolence #pmmodiupvisit #LiveHindustan प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच भाजपा की महिला नेता नुपूर के बयान पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में बवाल हो गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा।भाजपा नेत्री नूपुर के मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिए गए एक बयान पर शुक्रवार को मुस्लिम अधिसंख्य आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरह बंद रहा। पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीमखाना स्थित सद्भावना चौकी के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके हालात तनाव पूर्ण हो गए। ☛ Visit our Official web site: https:www.livehindustan.com ☛ Follow Us : https:twitter.comlive_hindustan ☛ Like Us: https:www.facebook.comLiveHindusta... ☛ Send your suggestionsFeedback: digital.hmvl@gmail.com ☛ Were also on Telegram: https:t.melhdaily --------------------------- kanpur kanpur news up news kanpur stone pelting pegambar mohammad pm modi up visit violence in kanpur kanpur police kanpur violence kanpur latest news kanpur news update kanpur violence kanpur violence news kanpur bawal kanpur hinsa kanpur news update kanpur hinsa kanpur police kanpur news update kanpur muslim muslim community live Hindustan live Hindustan video Hindustan news Hindi News Latest Hindi News लाइव हिंदुस्तान पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम समाज जुमे की नमाज