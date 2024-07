मुहर्रम जुलूस के दौरान लखनऊ आज बदला रहेगा यातायात, इधर जाएं

Route diversion in Lucknow: राजधानी लखनऊ में बुधवार को तेरह मार्गों का ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। डायवर्जन सुबह 7 बजे से जुलूस समाप्ति तक लागू रहेगा।

Deep Pandey Wed, 17 Jul 2024 10:17 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ