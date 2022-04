गोरखपुर के गांव में घुसे लुटेरे, बुजुर्ग को दौड़ाकर किए तीन राउंड फायर, घायल

गोरखपुर जिले के खजनी इलाके के नैपुरा गांव में गुरुवार की देर शाम एक शातिर लुटेरे ने अपने पिता हनुमान यादव पर दौड़ा कर 3 राउंड फायर कर दिया। जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। आरोपी फरार हो गए हैं।

