प्रयागराज: रिटायर्ड फौजी ने साले को गोली मारी, पत्नी-बच्चे को 10 घंटे तक बनाए रखा बंधक

प्रयागराज में एक रिटायर्ड फौजी ने बहन की विदाई कराने आए अपने साले को गोली मार दी। इसके बाद उसने 10 घंटे तक अपनी पत्‍नी और बच्‍चे को बंधक बनाए रखा। पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर उसे शांत कराया।

Tue, 03 May 2022 09:28 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,प्रयागराज Tue, 03 May 2022 09:28 AM

