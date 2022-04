गर्मी को लेकर राहत भरी खबर, इस जिले में मई के पहले सप्ताह में हो सकती है बारिश

अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही गर्मी को लेकर राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह में बारिश हो सकती है। तीन से पांच मई तक बरेली में हल्की बारिश को लेकर आशंका जताई गई है।

इस खबर को सुनें