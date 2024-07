ऐप पर पढ़ें

Free Electricity for farmers in UP: योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की योजना में पंजीकरण (Registration) कराने की तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस आशय का फैसला शासन ने किया है। गौरतलब है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 जून को समाप्त हो गई थी।

अब तक केवल 80 हजार ने ही इसके लिए पंजीकरण कराया था। विद्युत उपभोक्ता फोरम ने मुफ्त बिजली योजना की पंजीकरण तारीख को बढ़ाने और विद्युत निगम की शर्तों को शिथिल करने की मांग की थी। फोरम के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने किसानों के लिये लिये मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण की अंतिम तारीख को दो महीने तक बढ़ाने की मांग की थी। इसके साथ ही पंजीकरण के लिए लागू कई शर्तों को शिथिल करने की भी मांग की थी।

उपभोक्ता परिषद ने यूपी में रोस्टर समाप्त कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की भी सरकार से मांग की थी। अवधेश वर्मा के मुताबिक यूपी में लगभग 14 लाख किसानों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलना है। अभी सिर्फ 76 से 80 हजार किसान ही सामने आये हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि बिजली निगम द्वारा मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए कई ऐसी शर्तें लगाई गई है जिनके चलते पंजीकरण करने में किसानों को थोड़ी समस्या हो रही है।

उन्‍होंने यूपी सरकार से पंजीकरण की तारीख कम से कम दो महीने बढाने के साथ ही मुफ्त योजना का लाभ लेने के लिए लगाई गई कई शर्तों को शिथिल करने की भी मांग की थी। इसके साथ ही कहा था कि प्रदेश सरकार जून तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति का जो आदेश है उसे आगे बढाते हुए हमेशा के लिए रोस्टर समाप्त किया जाना चाहिए। उपभोक्‍ता परिषद ने प्रदेश के सभी उपभोक्‍ताओं को समान रूप से 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग की है।