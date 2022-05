यूपी में जल्द होगी लेखपालों की भर्ती, 417 खाली पदों के लिए मांगी गई सूचना

प्रयागराज में लेखपालों के 846 से अधिक पद स्वीकृत हैं। जिले में लेखपालों के 308 पद रिक्त थे। पिछले दिनों 109 से अधिक लेखपालों का प्रमोशन कानूनगो पद पर हो गया। ऐसे में 417 पद रिक्त हो गए हैं।

