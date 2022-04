टेंशन में राशन डीलर? 30 से अधिक अचानक पड़े बीमार; जानिए क्‍या है वजह

योगी सरकार राशन वितरण व्‍यवस्‍था को दुरुस्‍त करने के लिए दिन-रात एक किए है। इस बीच एटा में 30 से अधिक राशन डीलर अचानक बीमार पड़ गए हैं। किसी को फालिज की बीमार है तो किसी को हार्ड अटैक आ रहा है।

हिन्‍दुस्‍तान,एटा Ajay Singh Fri, 15 Apr 2022 09:06 AM

