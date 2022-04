लाइसेंसी हथियार, 100 वर्ग मीटर का मकान या इनमें से कुछ है तो खुद ही रद्द करा लें अपना राशन कार्ड, जानें नियम

आपके पास लाइसेंसी हथियार, खुद की आय से 100 वर्ग मीटर में मकान या 5 केवीए का जेनरेटर है तो खुद ही अपना राशन कार्ड रद्द करा लें। UP में सबसे ज्‍यादा कार्ड धारक वाले प्रयागराज में डीएसओ ने ये अपील की है।

इस खबर को सुनें