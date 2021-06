बांदा कृषि यूनिवर्सिटी में 18 में से 11 पदों एक ही जाति की नियुक्ति पर रार तेज, BJP विधायक ने भी उठाए सवाल

सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की गरीब कोटे में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का विवाद भले ही उनके इस्तीफे के बाद थम गया लेकिन नया विवाद बांदा कृषि विश्वविद्यालय में की गईं नियुक्तियों को लेकर खड़ा हो गया है। अभी तक विपक्ष की ओर से ही यहां की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब बीजेपी से भी इसके खिलाफ आवाज उठी है। बीजेपी के स्थानीय विधायक ने नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को खत लिखा था। पत्र में रोस्टर को लेकर सवाल उठाए गए थे।

अब विधायक ब्रजेश प्रजापति का आरोप है कि भर्तियों में एक ही जाति को लाभांवित किया गया है। इसके लिए जानबूझकर दो चरणों में विज्ञापन निकाला गया। निष्पक्ष जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले विपक्ष भी एक ही जाति की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा चुका है। आरोप है कि सामान्य कोटे में यहां नियुक्त हुए 16 प्रोफेसरों में 11 एक ही बिरादरी से होने का आरोप है।

Banda | VC didn't follow roster system to fill educational posts at Banda University of Agriculture & Technology. Instead of 40, he issued advts for 15 posts due to which, reserved category candidates didn't get appointments. I've written to PM & CM: BJP MLA Brijesh Prajapati pic.twitter.com/hRGXO3xcdQ