इटावा में 6 साल की बच्ची से रेप, शादी समारोह से मासूम को अगवा कर दिया वारदात को अंजाम

इटावा के बढ़पुरा थाना इलाके में सोमवार रात अपनी मां के साथ शादी समारोह में गई बच्ची को आरोपी ने अगवा कर लिया और एक खेत में ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

