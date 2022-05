ललितपुर कांड: 13 साल की बच्ची से 3 दिन तक गैंगरेप, फिर थाने में भी दरिंदगी; मौसी भी विलेन?

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक थाने में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता से रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने बच्ची की मौसी समेत 6के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी एसएचओ फरार है। उसे निलंबित किया गया है।

