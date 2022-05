रेप विक्टिम बच्ची से थाने में भी दरिंदगी पर योगी सरकार की घेराबंदी, शिवपाल-प्रियंका ने उठाए सवाल, पीड़िता से मिलने जा रहे अखिलेश

यूपी के ललितपुर में थाने में गैंगरेप पीड़‍िता के साथ बलात्‍कार की घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष योगी सरकार की घेराबंदी मेंं जुट गया है। अखिलेश, शिवपाल और प्रियंका ने इस पर सवाल उठाए हैं।

इस खबर को सुनें