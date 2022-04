रामनवमी पर मध्य प्रदेश से बंगाल तक हिंसा, यूपी में शांति; CM योगी आदित्यनाथ ने बताई वजह

रामनवमी पर रविवार को देश के कई राज्यों में हिंसा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी अशांति नहीं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह यूपी की नई सोच को दिखाता है। अब यहां दंगा-फसाद की जगह नहीं।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sudhir Jha Wed, 13 Apr 2022 10:10 AM

