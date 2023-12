ऐप पर पढ़ें

Warrant against 5 in violence during Ramjanmabhoomi movement: अयोध्या में हुए रामजन्मभूमि आंदोलन को लेकर सहारनपुर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रकरण के दौरान सहारनपुर में हुई हिंसा में नामजद भाजपा नेताओं समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

उधर, भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार रात को पूर्व सांसद के साथ बैठक कर मुकदमा वापस कराने के लिए एक पत्र सौंपा। वर्ष 1992 में रामजन्मभूमि आंदोलन की आंच सहारनपुर तक भी पहुंची थी। उस समय सहारनपुर में भाजपा ने एक आंदोलन चलाया था। इस दौरान सहारनपुर शहर में हिंसा भी हुई थी।

इस मामले को लेकर सहारनपुर में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें भाजपा के तत्कालीन जिला महासचिव कृष्ण लाल ठक्कर के साथ काली चरण, नरेश राठी समेत कई नेताओं को नामजद किया गया था, हालांकि आंदोलन खत्म होने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब सहारनपुर कोर्ट ने कृष्ण लाल ठक्कर, नरेश राठी, काली चरण वर्मा, अताउर रहमान वजदी और सलीम अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

32 वर्ष बाद फिर सुर्खियों में आया अयोध्या प्रकरण

32 वर्ष बाद अयोध्या प्रकरण फिर सुर्खियों में आ गया है। अयोध्या प्रकरण के बाद सहारनपुर में हुई हिंसा में नामजद भाजपा नेताओं समेत पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। वारंट जारी हुए तो पार्टी में खलबली मच गई।

पूर्व सांसद से की मुलाकात अदालत से वांरट जारी होने के बाद खलबली मच गई है। सोमवार रात को कृष्ण लाल ठक्कर के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के घर पहुंचकर बैठक की। उन्होंने सरकार से मुकदमा वापस लेकर अदालत की कार्रवाई को रूकवाने की मांग की है। सहारनपुर तक पहुंची थी आंच वर्ष 1992 में राज जन्मभूमि आंदोलन की आंच सहारनपुर तक भी पहुंची थी। इस दौरान सहारनपुर शहर में हिंसा भी हुई थी। इस मामले को लेकर सहारनपुर में एक मुकदमा दर्ज किया गया था।

आंदोलन खत्म होने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब 32 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। सहारनपुर कोर्ट ने कृष्ण लाल ठक्कर, नरेश राठी, काली चरण वर्मा, अताउर रहमान वजदी और सलीम अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

मैं उस समय दे रहा था खून कृष्ण लाल

भाजपा नेता कृष्ण लाल ठक्कर ने हिंदुस्तान से हुई बातचीत में बताया कि मेरे व नरेश राठी, कालीचरण के खिलाफ वांरट जारी हुए हैं। जिस समय मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय वह जिला अस्पताल में थे। जहां पर उनके एक साथी चमन लाल को रक्त की आवश्यकता थी। वह उन्हें रक्त देने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ अन्य लोग उस समय पालिका में सभासद थे। उनका नाम भी मुकदमे में लिख दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम जन्मभूमि का सपना देखा था और वह आंदोलन के लिए अयोध्या भी गए थे। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। वह किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से भयभीत नहीं हैं।