श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक शख्‍स को गिरफ्तार कर लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस मामले में केस दर्ज कराया था।

Mon, 02 May 2022 11:08 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,अयोध्‍या

