राजनाथ सिंह आज 7506 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद

वरिष्ठ संवाददाता,उत्तर प्रदेश Swati Kumari Wed, 05 Jan 2022 06:49 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.