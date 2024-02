ऐप पर पढ़ें

Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi together in Nyay Yatra: भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। शनिवार को मुरादाबाद में दोनों खुली जीप में निकले तो उन्‍हें देख बड़ी संख्‍या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्‍या में जुटे उत्‍साहित लोगों ने राहुल-प्रियंका का जोरदार स्‍वागत किया। दो दिन के विश्राम के बाद शनिवार को यूपी में कांग्रेस की न्‍याय यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है। कांग्रेस ने वेस्‍ट यूपी में न्‍याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही केंद्र बनाया है।

प्रियंका गांधी के मुरादाबाद में न्‍याय यात्रा से जुड़ने का कार्यक्रम पिछले दिनों ही तय हो गया था। शनिवार को सुबह से ही यात्रा की शुरुआत के स्‍थान पर बड़ी संख्‍या में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। यात्रा, मुरादाबाद से होते हुए अमरोहा और संभल के रास्‍ते आगरा की ओर जाएगी। न्‍याय यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल 42 वां दिन होगा। दूसरे चरण की यात्रा के मुरादाबाद में भव्य स्वागत की तैयारी है।

न्याय यात्रा से चुनाव को धार देने की कोशिश

मुरादाबाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम यूपी के मुरादाबाद को इस बार खासी अहमियत दी गई है। न्याय यात्रा में प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद हैं।

मुरादाबाद है प्रियंंका की ससुराल

मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की ससुराल है। मुरादाबाद की बहू यानी प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर पार्टी में उत्साह है। प्रियंका गांधी पहली बार इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। भले ही मुरादाबाद में कांग्रेस का प्रत्याशी प्रस्तावित नहीं है पर न्याय यात्रा के जरिए प्रियंका पूरे मंडल को संदेश दे रही हैं। यात्रा, जामा मस्जिद से शुरू होकर जैसे आगे बढ़ी सड़क पर दोनों ओर से लोग स्वागत करने लगे।