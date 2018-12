यूपी सरकार ने बुलंदशहर के एसएसपी के बाद एएसपी ग्रामीण को भी हटाया

उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने बुलंदशहर (Bulandshahr) में गोकशी की घटना (Bulandshahr Violence) को लेकर हुए बवाल की रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हटाने के बाद रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रईस अख्तर का भी तबादला कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रईस अख्तर को पीएसी मुख्यालय पर उपसेना नायक के पद पर भेजा गया है। रईस अख्तर के स्थान पर गाजियाबाद स्थित आधुनिक नियंत्रण कक्ष में तैनात पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा को बुलन्दशहर भेजा गया है।

