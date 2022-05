Purvanchal Expressway Toll Tax: आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खत्म हुआ फ्री सफर, जानें अब किस वाहन के लिए देना होगा कितना टोल टैक्स

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब फ्री सफर खत्म हो गया है। आज से इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट दी है।

Sun, 01 May 2022 09:40 AM

Sneha Baluni विशेष संवाददाता,लखनऊ Sun, 01 May 2022 09:40 AM

