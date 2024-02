ऐप पर पढ़ें

Priyanka Gandhi's reaction on the death of Judge Jyotsna Rai: यूपी के बदायूं में महिला जज ज्‍योत्‍सना राय की मौत के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्‍हें चिंता है कि यूपी में एक सामान्‍य लड़की को किस तरह का डर महसूस होता होगा। तीन फरवरी को सुबह साढ़े नौ बजे ज्‍योत्‍सना राय का शव उनके आवास पर लटका हुआ पाया गया था। इस मामले में महिला जज के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्‍या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

प्रियंका गांधी ने अपने 'एक्‍स' अकाउंट पर एक पोस्‍ट में लिखा, ‘उप्र के बांदा में कुछ हफ्ते पहले एक महिला न्यायाधीश ने इच्छा मृत्यु मांगी. अब बदायूं में एक महिला न्यायाधीश का शव उनके घर में पाया गया, जिसकी जांच पर उनके परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं।’’ प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के राज में महिला न्यायाधीशों की सुरक्षा का ये हाल है, तो सोचिए कि एक सामान्य लड़की हर दिन किस भय के साथ जीती होगी।

उन्‍होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर-एक है. हर घंटे आठ महिलाएं अपराध का शिकार बनती हैं। यूपी महिलाओं के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है, क्योंकि सुरक्षा के सारे बड़े-बड़े दावे सिर्फ विज्ञापनों में हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े यह दिखाते हैं कि सरकार असल में महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। अब महिलाओं की और समाज की जागरूकता ही उन्हें दमन और हिंसा के इस भंवर से निकालेगी।

न्‍यायिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि

रविवार सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम के बाद सिविल जज के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं, जजी परिसर में न्यायिक अधिकारियों और कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद परिजन सिविल जज के शव को एंबुलेंस से अयोध्या ले गए। उधर, सिविल जज के भाई ने पुलिस की विवेचना पर सवाल उठाए हैं। एसपी सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग आई है। घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है।