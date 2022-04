अब रात के अंधेरे में भी नहीं बच पाएगा दुश्मन! इस तरह पैनी नजर रखेगी भारतीय सेना; ट्रिपल आईटी ने डीआरडीओ को भेजी तकनीक

भारतीय सेना के जवाब अब रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर पैनी नजर रख पाएंगे। इसके लिए ट्रिपल आईटी ने आधुनिक डीप-लर्निंग पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तैयार की है। इसे डीआरडीओ को भेजा है।

अनिकेत यादव,प्रयागराज Sneha Baluni Mon, 11 Apr 2022 05:38 AM

