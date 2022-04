Weather News: प्रयागराज में आसमान से बरस रही आग, गर्मी ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड

प्रयागराज में गर्मी कहर बरपा रही है। इसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार को प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। 30 अप्रैल 1999 को पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

