Reaction of Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak on Budget-2024: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला और अपना सातवां बजट पेश किया। भाजपा और एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बजट की जमकर तारीफ की है। यूपी के दोनों डिप्‍टी सीएम ने भी बजट को उत्‍साहवर्धक और सबके साथ सबके विकास को सुनिश्चित करने वाला बताया है।

डिप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 18वीं लोकसभा का बजट विशेष रूप से अन्नदाताओं, महिलाओं की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। यह कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार, चतुर्दिक समृद्धि और सशक्त विकास को समर्पित बजट है।

वहीं डिप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपए सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपए की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा।

वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए और 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है।