Transfer of PPS officers in UP: यूपी में कानून-व्‍यवस्‍था दुरुस्‍त करने के मकसद से प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी की लगातार ओवहालिंग हो रही है। इसी क्रम में एक बार फिर प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अभय नाथ त्रिपाठी को इटावा में एएसपी बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक मुख्‍यालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक (पीआरओ) के पद पर तैनात रहे अभय नाथ त्रिपाठी का इसके पहले अपर पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं प्रोन्‍नति बोर्ड लखनऊ के पद पर स्‍थानांतरण किया गया था। उस तबादले को रद्द करते हुए उन्‍हें इटावा में एएसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) के पद पर नई तैनाती दी गई है।

पुलिस महानिदेशक मुख्‍यालय से जारी आदेश के अनुसार अब तक इटावा में एएसपी रहे कपिल देव सिंह को इसी पद पर लखनऊ पीएसी मुख्‍यालय स्‍थानांतरित कर दिया गया है। अभिसूचना वाराणसी में अपर पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) के पद पर तैनात रहे अयोध्‍या प्रसाद सिंह को अयोध्‍या में अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/ प्रोटोकाल के पद पर नई तैनाती दी गई है। वहीं इस पद पर अब तक रहे राजेन्‍द्र कुमार गौतम को पुलिस महानिदेशक मुख्‍यालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक जनसम्‍पर्क अधिकारी बनाया गया है।

सीबीसीआईडी मुख्‍यालय लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात रहे निवेश कटियार को गोरखपुर में एएसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) क्राइम बनाया गया है। इसके साथ ही मुख्‍यमंत्री सुरक्षा लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात असित श्रीवास्‍तव का गाजीपुर में इसी पद पर किया गया तबादला निरस्‍त कर दिया गया है। वह एएसपी, मुख्‍यमंत्री सुरक्षा लखनऊ के पद पर बने रहेंगे।