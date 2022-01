ओबीसी वोटों की बिसात पर चुनाव लड़ेंगे राजनीतिक दल, भाजपा 76 तो सपा ने 66 OBC प्रत्याशियों पर लगाया दांव

लखनऊ। विशेष संवाददाता Dinesh Rathour Mon, 24 Jan 2022 10:38 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.