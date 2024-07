पुलिस देखती रही, रिटायर फौजी की लात-घूंसों और जूतों से जमकर पिटाई, CCTV में कैद हुई घटना

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक पेट्रोल पंप पर दबंगों ने रिटायर फौजी की लात घूंसों और जूतों से जमकर पिटाई की। इस दौरान मौके मौजूद पीआरवी पुलिस देखती रही है।

Deep Pandey Fri, 12 Jul 2024 02:07 PM हिन्दुस्तान,अमेठी