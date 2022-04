पशु तस्कर को पकड़ने गए इंस्पेक्टर ने फांदी दीवार, फिसलकर गिरे तो टूट गए हाथ-पैर

कुशीनगर जिले में पशु तस्कर को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच की टीम के इंस्पेक्टर दीवार फांदने के दौरान फिसलकर गिर गई। इंस्पेक्टर के गिरते ही उनके हाथ-पैर टूट गए। हालांकि बाद में तस्कर को पकड़ लिया गया।

गोरखपुर। निज संवाददाता Dinesh Rathour Sat, 02 Apr 2022 10:23 PM

