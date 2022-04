फायरिंग कर रहे भाग रहे बिहार के बदमाशों से गोरखपुर पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद 4 गिरफ्तार

बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले चार बदमाशों से यूपी के गोरखपुर में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें चार बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्‍पताल पहुंचाया है।

