प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या और गोहरी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या में फरार बदमाशों से सुबह-सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुण्‍ हैं।

Wed, 04 May 2022 08:03 AM

Wed, 04 May 2022 08:03 AM

