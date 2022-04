Encounter in Hapur: लूटकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाशों को लगी गोली; 3 गिरफ्तार

यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने कुल तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले एक किराना व्‍यवसायी के साथ हुई लूट में तीनों आरोपी हैंं।

हिन्‍दुस्‍तान,हापुड़ Ajay Singh Thu, 07 Apr 2022 08:15 AM

