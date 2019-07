UP : थाने में लड़की को परेशान करने वाला हेड कांस्टेबल सस्पेंड

थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने आई लड़की को परेशान करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। बुधवार को सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यह वीडियो शेयर कर यूपी की महिलाओं के खिलाफ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था।

#UPDATE The Policeman seen in the video humiliating the girl has been suspended. https://t.co/fl7Lcxk9OB