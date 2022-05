मैनपुरी: जलती हुई चिता से पुलिस ने निकलवाया विवाहिता का शव, पति समेत ससुराल के सारे लोग फरार; जानिए वजह

यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने जलती हुई चिता से विवाहिता का शव निकलवा लिया। इसके साथ ही पति, सास-ससुर और देवर के खिलाफ दहेज हत्‍या का केस दर्ज कर लिया गया है। चारों आरोपी फरार हो गए हैं।

Mon, 02 May 2022 09:29 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,मैनपुरी Mon, 02 May 2022 09:29 AM

